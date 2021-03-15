أنقرة (زمان التركية)-إسطنبول (زمان التركية) – تراجعت مبيعات المنازل السكنية في تركيا على أساس سنوي بنسبة قدرها 32 في المائة، تزامنا مع انخفاض قروض الرهن العقاري، وفق ما كشفت البيانات الرسمية.

قال معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، إن الأتراك اشتروا 81222 مسكنا الشهر الماضي مقارنة مع 118753 في فبراير 2020.

ووفقا لبيانات مبيعات العقارات في تركيا، كان لإسطنبول الحصة الأعلى من مبيعات العقارات حيث بلغت 15 ألف 929 مبيعاً و 19.6 بالمائة.

وبحسب أرقام المبيعات، تلت إسطنبول، أنقرة بـ7 آلاف 757 مبيعا وحصة 9.6 في المائة، وإزمير بـ4 آلاف 659 مبيعا وحصة 5.7 في المائة. وكانت أقل المدن من حيث بيع المساكن هي بايبورت التي تضم 27 منزلاً وأرداهان بها 31 منزلاً وتونجلي بـ 34 منزلاً على التوالي.

وتراجعت مبيعات المنازل الأخرى في فبراير بنسبة 11.3 بالمائة في تركيا بشكل عام مقارنة بنفس الشهر من العام السابق حيث كانت 66 ألفًا و 553. في مبيعات المنازل الأخرى، احتلت اسطنبول المرتبة الأولى بـ 12 ألفًا و 755 منزلًا وحصة 19.2 في المائة.

وبلغت حصة المبيعات الأخرى في إجمالي مبيعات المنازل في اسطنبول 80.1 بالمائة. بينما احتلت أنقرة المرتبة الثانية بـ6 آلاف و 55 من مبيعات المنازل الأخرى، تليها أنقرة إزمير بـ3 آلاف و 653 من مبيعات المنازل. وكانت المحافظة الأقل مبيعات للمساكن الأخرى هي بايبورت التي تضم 26 منزلاً.

وفي الفترة من يناير إلى فبراير، انخفضت مبيعات المساكن بنسبة 34.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وحققت 151 ألفًا 809، بينما انخفضت مبيعات المساكن المرهونة بنسبة 70.5 في المائة لتصل إلى 25 ألفًا و 401، وانخفضت مبيعات أنواع أخرى بنسبة 13.7 في المائة.

في هذه الفترة، انخفضت مبيعات المنازل المباعة لأول مرة بنسبة 35.9 في المائة لتصل إلى 47 ألفًا و 5 منازل، بينما انخفضت مبيعات المنازل المستعملة بنسبة 34.1 في المائة لتصل إلى 104 آلاف و 804 منزل.

وانخفضت مبيعات المساكن للأجانب بنسبة 26.0 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبحت 2000 964. في مبيعات المساكن للأجانب، احتلت اسطنبول المركز الأول في فبراير ببيع 1525 منزلاً.

تلتها أنطاليا بـ 533 مبيعا، أنقرة بـ 211 ​​مبيعا، مرسين بـ 138 مبيعا، سامسون بـ 64 مبيعا.

واشترى 477 مواطنًا إيرانيًا سكنيًا من تركيا في فبراير. وجاء بعد المواطنين الإيرانيين العراق بـ 432 منزلا، وروسيا بـ 259 منزلا، وأفغانستان بـ 230 منزلا، وكازاخستان بـ 119 منزلا.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة على قروض المنازل 17.9 بالمئة سنويا بنهاية فبراير مقارنة مع 11.3 بالمئة قبل 12 شهرا، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا 15.6 بالمئة الشهر الماضي مقابل 12.4 بالمئة في فبراير 2020، وفقًا للأرقام الرسمية.

وفي العام الماضي، روجت الحكومة للقروض منخفضة الفائدة من البنوك الحكومية، وحظيت المبادرة بدعم البنك المركزي الذي أبقى أسعار الفائدة أقل من التضخم.

فيما انخفضت المبيعات بنسبة 35 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 151809 منازل في الشهرين الأولين من العام الحالي.