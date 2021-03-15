أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي حول الانتخابات البرلمانية في تركيا أن هناك تغيرًا في نسب تأييد الناخبين للأحزاب السياسية، تأثرًا ببعض الأحداث.

وتعليقا على استطلاع الرأي الذي أجرته في فبراير/ شباط الماضي مؤسسة متروبول التركية للدراسات واستطلاعات الرأي قال أوزر سنجار، مدير متروبول، إن هناك ثلاثة أحداث أثروا على الموقف الانتخابي للناخب التركي خلال شهر فبراير/ شباط الماضي ألا وهى مؤتمرات حزب العدالة والتنمية والعملية العسكرية التركية في شمال العراق واستقالة محرم إنجه برفقة ثلاثة من رفاقه في ظل اتهامات من حزب الشعب الجمهوري.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات برلمانية مبكرة.

وكان من الملاحظ زيادة بنسة 1 بالمئة في نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتراجع بأكثر من 2 بالمئة في نسبة مؤيدي حزب الشعب الجمهوري المعارض.

وجاءت نتائج الاستطلاع دون توزيع نسب اللذين لم يقرروا موقفهم الانتخابي بعد والأصوات الممتنعة عن الإجابة على النحو التالي:

– حزب العدالة والتنمية (31 في المئة)

– حزب الشعب الجمهوري (17.4 في المئة)

– حزب الخير (9.5 في المئة)

– حزب الشعوب الديمقراطي الكردي (8.9 في المئة)

– حزب الحركة القومية (7.2 في المئة)

– حزب الديمقراطية والتقدم (1.5 في المئة)

– حزب السعادة (1.1 في المئة)

– حزب محرم إنجه (0.9 في المئة)