أنقرة (زمان التركية) – تستعد الممثلة بيرجوزار كوريل للعودة إلى الدراما التلفزيونية عبر عمل درامي جديد وذلك بعد انقطاعها منذ مسلسل “أنت وطني” الذي تم عرضه خلال الفترة بين عامي 2016 و2018.

وستشارك كوريل كل من سيركان التونوراك ويغيت أوزشينير بطولة مسلسل “البث الدموي” الذي ستجسد خلاله شخصية “نسليهان”.

وبدأ الكشف عن طاقم مسلسل “البث الدموي” من تأليف سليم أركول وإخراج جان أولكاي، حيث ستتشارك كوريل بطولة العمل مع سيركان التونوراك. وسيشارك في العمل أيضا يغيت أوزشينير الذي انفصل قبل فترة قصيرة عن طاقم مسلسل رامو.

وستبدأ أحداث الدراما بوفاة فتاة شابة، بيرجوزار كوريل

وتتباحث شركة ساران ميديا المنتجة مع المنصات الرقمية لبث المسلسل عبرها.

هذا وستجسد كورال شخصية “نسليهان” على أن يجسد التونوراك دور زوج كورال. وسيجسد أوزشينير شخصية موظف أمن باسم “نجاد”.