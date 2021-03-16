أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت نفقات الموازنة للحكومة التركية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بنحو 8.2 في المئة لتسجل 210 مليار ليرة.

وتشير نتائج الموازنة الخاصة بشهر يناير وفبراير الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية يوم أمس إلى ارتفاع بعض النفقات على الرغم من تصريحات الرئيس رجب أردوغان حول التقشف.

وخلال فبراير المنصرم ارتفعت عائدات الموازنة بنحو 38.8 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 119.6 مليار ليرة، كما ارتفعت النفقات لتسجل 96.4 مليار ليرة.

وفي فبراير من عام 2020 سجلت الموازنة عجزا بنحو 7.4 مليار ليرة، غير أنه خلال الشهر نفسه من العام الجاري سجلت الموازنة فائضا بنحو 23.2 مليار ليرة. حيث بلغ الفائض بدون الفائدة نحو 35.9 مليار ليرة.

وكان لارتفاع العائدات الضريبية بنحو 37.2 في المئة لتسجل 98.4 مليار ليرة دورا في هذا الأمر.

وخلال الشهرين الأولين من العام الحالي ارتفعت النفقات بنحو 8.2 في المئة لتسجل 210.2 مليار ليرة، في حين ارتفعت العائدات بنحو 0.4 في المئة لتسجل 209.2 مليار ليرة. وبلغ حجم العجز في الموازنة 984 مليون ليرة، بينما بلغ حجم الفائض بدون الفائدة 33.7 مليار ليرة.

وفي فبراير/ شباط هذا العام تراجعت نفقات الفائدة بنحو 9.9 في المئة، غير أنها ارتفعت بنحو 29 في المئة خلال الشهرين الأولين لتسجل 34.7 مليار ليرة.

تفاقم المخصصات المغطاة

وشهد شهر فبراير إنفاق 89.3 مليون ليرة من المخصصات المغطاة، بينما بلغ إجمالي النفقات من المخصصات المغطاة خلال الشهرين الأولين نحو 357.1 مليون ليرة.

وخلال شهر فبراير/ شباط تم إنفاق 23.7 مليون ليرة على السيارات المؤجرة و26.8 مليون ليرة على الأبنية.

وارتفعت نفقات الفعاليات التمثيلية الترويجية بالتزامن مع استئناف تلك الفعاليات من جديد إلى 6.2 مليون ليرة خلال شهر فبراير/ شباط، كما تم إجراء تحويلات جارية بنحو 4.6 مليار ليرة إلى هيئات الضمان الاجتماعي.

وتم إدراج مخصصات المؤسسات هذا العام ضمن الجدول أ بقانون موازنة عام 2021 الذي أقره البرلمان مما أسفر عن ارتفاع إجمالي مخصصات المؤسسات وبعض الوزارات والرئاسة، فعلى سبيل المثال كانت المخصصات الأولية للرئاسة تقدر ب4 مليار ليرة غير أنها ارتفعت إلى 4 مليارات و267 مليون ليرة.

وخلال الشهرين الأولين بلغ حجم النفقات الرئاسية 430.4 مليون ليرة.

هذا وارتفعت مخصصات وزارة الخزانة والمالية من 570.2 مليار ليرة إلى 573 مليار ليرة، وارتفعت مخصصات وزارة النقل والبنية التحتية 49.1 مليار ليرة إلى 52.9 مليار ليرة ومخصصات رئاسة الاستراتيجية والموازنة من 10.1 مليار ليرة إلى 14.7 مليار ليرة ومخصصات وزارة التجارة من 6.5 مليار ليرة إلى 9.1 مليار ليرة ومخصصات رئاسة الشؤون الدينية من 12 مليار و977 مليون ليرة إلى 12 مليار و992 مليون ليرة.