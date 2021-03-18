أنقرة (زمان التركية) – انتقد ناتشو سانتشيز أمور مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، وسيرجي لاجودينسكي رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي، قرار البرلمان التركي بإسقاط عضوية النائب عمر فاروق جرجرلي أوغلو، المنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي.

أمور ولاجودينسكي، أصدرا بيانا أوضحا خلاله أن ما حدث لجرجرلي أوغلو مثال جديد واضح على الوضع المزري لحرية التعبير في تركيا، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات أي أصوات منتقدة، والضغط على حزب الشعوب الديمقراطي للحد من التعددية والسياسة.

كما أضاف البيان أن إسقاط عضوية جرجرلي أوغلو ورفع الحصانة عنه والاستعداد لسجنه، هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان، وخطوة جديدة تضعف الثقة في الديمقراطية البرلمانية التركية.

وألمح البيان إلى تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الأسابيع القليلة الماضية التي وعد خلالها بإجراءات جديدة في مجال حقوق الإنسان. البيان أكد أن ما حدث مع جرجرلي أوغلو يكشف بوضوح وجهة نظر تركيا الحقيقية تجاه حقوق الإنسان، بعيدا عن أي وعد بالإصلاح القانوني وخطاب حسن النية تجاه الاتحاد الأوروبي.

وأعلن البيان تضامنه مع جرجرلي أوغلو الذي استُهدف وحوكم على أسس لا أساس لها من الصحة، ومع كل العائلات والمجتمع المدني في تركيا.

وكان الرئيس أردوغان أعلن قبل أيام التحرك لتعزيز حقوق الإنسان في بلاده، من خلال بنود لتطبيقها في الدستور الجديد الذي يسعى لإقراره بدلا من الحالي، فيما تقول المعارضة إن الدستور التركي ينص على كافة القوانين التي تحفظ حقوق الإنسان ولكن التطبيق الفعلي لها يغيب عن أرض الواقع، ويعتبرون تصريحات أردوغان المتهم بقمع معارضيه، معدة للاستهلاك السياسي وإسكات حملات الانتقاد الدولية.

وفي اليوم ذاته الذي صوت البرلمان بأغلبية نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية على إسقاط عضوية البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، رفعت دعوى قضائية لحل حزب الشعوب الديمقراطي.

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