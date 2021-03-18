إزمير (زمان التركية)ــ تعرض موظف في السكك الحديدية التركية للنقل من عمله في إزمير إلى ولاية وان قرب الحدود الإيرانية، بمسافة تبعد 1880 كيلومترا تقريبا بسبب تغريدة على تويتر.

وكتب سردار أورن على تويتر “المنفي جريمة ضد الإنسانية” على حسابه في وسائل التواصل الإجتماعية.

وقال أورون قمت بالتغريد على حسابي للدفاع عن العمال الأعضاء في اتحاد النقل النقابي في إزمير الذين نقل بعضهم إلى أماكن عمل أخرى، أردف قائلا أنه كرد فعل على ذلك “الحكومة تطردنا من مساكن العمال. نحن مضطهدون. أنا وزوجتي وولديّ وحماتي التي تعاني من مرض السرطان”