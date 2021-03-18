عدن (زمان التركية)ــ سلط تقرير الضوء على السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في اليمن، وأشكال التعذيب التي يتعرض لها طيف واسع من المحتجزين داخل تلك السجون.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أصدرت تقرير بعنوان “سجون الحوثيين.. تعذيب بلا رقابة “ استند لشهادات بعض المعتقلين المٌفرج عنهم في إطار اتفاق تبادل الأسرى الموقع في 15 أكتوبر 2020، بين جماعة الحوثيين وبين الحكومة الشرعية برعاية الأمم المتحدة.

يصدر التقرير في إطار الحملة التي أطلقتها مؤسسة ماعت يوم 13 مارس الجاري بعنوان “أوقفوا الحرب في اليمن”، وتستمر لمدة أسبوع، بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك تعريف المجتمع الدولي بجرائم جماعة الحوثيين الإرهابية، كما إنها تدعو المجتمع الدولي للضغط على جميع أطراف النزاع من أجل إيقاف الحرب التي تدخل عامها السابع هذا العام، في ظل عدم وجود مؤشرات تدل على نهاية لهذا النزاع في الوقت القريب.

وأشار التقرير إلى أن معايير حقوق الإنسان الدولية، والقانون الإنساني الدولي، تكفل الحماية للمحتجزين سواء كان ذلك في الظروف الطبيعية أو في أوقات النزاعات المسلحة، وتتضمن هذه الحماية، حظر ممارسة التعذيب أو العقاب البدني أو النفسي والحبس الانفرادي لمدة طويلة، وغير ذلك من المعاملة المُهينة، فضلا عن حق الموقوفين في المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام بالإضافة إلى الضرورة القصوى لتحسين الظروف للاحتجاز والنظام داخل السجون والإشراف على مراكز التوقيف.

كما أكد التقرير على وجود أكثر من 500 سجنا تشرف عليه جماعة الحوثيين، في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم من بينها 75 سجناً رسمياً إضافة إلى ما يقرب من 425 سجناً سرياً، هذا بالإضافة إلى استخدام المنشآت التعليمية كالمدارس والجامعات والمباني السكنية من قبل جماعة الحوثي كمراكز سرية للاحتجاز التعسفي والاعتقال العشوائي، ولا تخضع هذه الأماكن لأي قوانين تنظيمية، كما تغيب في تلك السجون أي نوع من أنواع الرقابة، بل تُمارس هذه الانتهاكات علي مرأي ومسمع من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، وبتوجيه من وزير الداخلية عبدالكريم أمير الدين الحوثي والذي يُكلف بنفسه بعض مشرفين السجون لتعذيب معارضين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين في اليمن، يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من الممارسات التعسفية ضد المدنيين العُزل، بما في ذلك النساء والأطفال، والمعارضين لجماعة الحوثي، الذين زُج بهم في معتقلات غير قانونية ومُارست ضدهم إدارة السجون التابعة للحوثيين جرائم ترقى إلى مستوى التعذيب. وهو ما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي تفرض على كافة الأطراف في النزاعات المسلحة تجنيب المدنيين لرحى الحرب.

وأشار عقيل إلى أن جماعة الحوثي ارتكبت ما يقرب من 100 ألف انتهاك خلال الخمس سنوات الأخيرة، في مقدمة هذه الانتهاكات أعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة، داخل السجون التي تخضع لإشرافها، فضلا عن التوقيف غير القانوني للأشخاص المدنيين، والاحتجاز والاعتقال التعسفيين، والمعاملة القاسية والمهينة، وهي انتهاكات قد تصل حد القتل المباشر في أحيان كثيرة.