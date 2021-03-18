أنقرة (زمان التركية)- زعم الصحفي التركي، جان أطاقلي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري تعديلات جذرية في مجلس الوزراء.

أطاقلي ذكر خلال برنامج “اليوم يبدأ” المذاع على قناة “تالا1” التركية، قائمة الوزراء الذين سيرحلون والوزراء الجدد.

الكاتب التركي يشير إلى أنه سيتم إقالة وزير الداخلية، سليمان صويلو، من منصبه وتعيين بدلا منه مصطفى فاراناك، على أن يتولى صويلو منصب نائب الرئيس.

وبحسب أطاقلي، سيعود رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم، للمشهد مجددا من خلال منصب نائب الرئيس.

كما سيرحل وزير الخارجية التركي، مولود جويش أوغلو، ويأتي بدلا منه إبراهيم قالين، الذي كان يشغل منصب المتحدث باسم الرئاسة التركية.

وسيتولى فاتح شاهين وزارة العدل، وفاطمة شاهين وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، وألباي أوزالان وزارة الشباب والرياضة.