أنقرة (زمان التركية)- دعا الاتحاد الأوروبي تركيا لتهيئة الظروف من أجل إقامة علاقة هادئة مع التكتل، بعد أن شهد العام الماضي تصاعدا في التوتر بين تركيا واليونان وقبرص وفرنسا، على وجه الخصوص.

جائت الدعوى خلال لقاء جمع بين رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبر اتصال بالفيديو أمس الجمعة.

يأتي ذلك قبل انعقاد القمة الأوروبية المقررة يومي 25 و26 آذار/مارس.

وخلال اللقاء الافتراضي، دعا ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية دير لاين الرئيس التركي أردوغان إلى تهيئة الظروف من أجل إقامة علاقة هادئة مع التكتل.

وشدد ميشال وفون دير لاين على “أهمية خفض التصعيد المستمر وبناء الثقة لإقامة علاقات أكثر إيجابية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا” وفق ما جاء في بيان صدر بعد المحادثة.

كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في شرق المتوسط.

ومن جهته، أكد أردوغان على أنه يتوقع “نتائج ملموسة” في القمة الأوروبية وطالب بإطلاق “حوار رفيع المستوى”.

وكانت وكالة رويترز ذكرت أن الاتحاد الأوروبي جمد مخططا لإدراج المزيد من كبار المسؤولين الأتراك بمؤسسة البترول الحكومية في قائمة سوداء، مع عودة تركيا للحوار الدبلوماسي، بعد التوترات التي شهدها شرق المتوسط العام الماضي.