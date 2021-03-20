أنقرة (زمان التركية) – يواصل البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي أسقطت عضويته قبل أيام، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، الاعتصام داخل غرفة الحزب الكردي بالبرلمان.

وعقب إسقاط الحصانة البرلمانية عنه يوم الأربعاء انتقل جرجرلي أوغلو إلى غرفة الحزب داخل البرلمان، حيث يقضي يومه بها ويستقبل فيها الزوار ويجري منها لقاءات صحفية.

وأثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني تقدم جرجرلي أوغلو بالشكر لكل مسانديه وداعميه، قائلا: “سنواصل النضال ولن أغادر البرلمان لحين إصدار المحكمة الدستورية قرارها وتحقيق العدالة”.

علق جرجرلي أوغلو على قرار إسقاط العضوية، بأنه لا يعترف به، لأنه “قرار غير دستوري”.

النائب السابق، أكد عقب رفع الحصانة عنه، أنه لن يغادر البرلمان، قائلا “أنا لن أترك البرلمان. جئت بتصويت 90 ألف شخص. لقد جئت إلى هنا من خلال التصويت”. وأكد جرجرلي أوغلو أنه سيعود للبرلمان التركي، مثلما عاد من قبل النائب أنيس بربرأوغلو.

وكان جرجرلي أوغلو دعا قبل إسقاط العضوية البرلمانية عنه الشرطة إلى اعتقاله من داخل البرلمان.