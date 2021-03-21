أنقرة (زمان التركية) – تتواصل ردود الفعل المستنكرة للأحزاب المعارضة في تركيا على واقعة اعتقال قوات الشرطة، عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، صباح اليوم من داخل البرلمان على خلفية إسقاط الحصانة البرلمانية عنه واعتصامه في مبنى البرلمان أربعة أيام.

وفي وقت لاحق اليوم أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة، إطلاق سراح جرجرلي أوغلو بعد أن أخذت إفادته في مركز شرطة أنقرة. فيما يبدو أن حملة الاستنكار الواسعة لطريقة اعتقال جرجرلي أوغلو أدت إلى الإفراج عنه.

ومن جانبه نشر نائب حزب الشعب الجمهوري، باريش ياركاداش، تغريدة عبر تويتر ذكر خلالها أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ينفذ تعليمات رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، قائلا: “حزب العدالة والتنمية الذي أدخل الشرطة إلى أروقة البرلمان يقضي على مستقبل تركيا لكي يمكث في السلطة لمدة أطول، ولا يمكن أن يسير الأمر على هذا المنوال”.

وفي السياق نفسه نشر نائب حزب الشعب الجمهوري، سزجين تانري كولو، تغريدة قائلا: “صديقي العزيز جرجرلي أوغلو تم اعتقاله أثناء قيامه بالوضوء داخل المرحاض بالبرلمان. اللعنة على ظلمكم”.

ونشرت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، هدى كايا، تغريدة أدانت خلالها اعتقال جرجرلي أوغلو قائلة: “وأسفاه على المنافقين! تم القبض على جرجرلي أوغلو أثناء قيامه بالوضوء. لم يُسمح له حتى بأداء الصلاة وتغيير ملابسه. هذه الأحداث دخلت التاريخ كدليل على العقلية الفاسدة لتدين حزب العدالة والتنمية”.