أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا بضم منطقة في ولاية ديار بكر ذات الغالبية الكردية إلى ولاية موش جنوب شرق تركيا.

وتقرر ضم منطقة شانيايلا التابعة لبلدة كولب إلى مدينة موش بموجب القرار رقم 3677 المنشور في الجريدة الرسمية الصادر في 20 مارس/ آذار الجاري الذي حمل توقيع أردوغان.

وأفاد القرار المشار إليه أنه تقرر بموجب المادة الثانية من قانون إدارة المحافظات رقم 5442 ضم المنطقة المعروفة باسم شانيايلا في حي ألاجا ببلدة كولب التابعة لمدينة دياربكر إلى ولاية موش، بعد مجرى أورتا كريك وحيث تلتقي بنهر مراد.