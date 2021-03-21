أنقرة (زمان التركية) – لفتت تغريدة على تويتر انتباه الرأي العام في تركيا، حيث زعم صاحبها أن يوم الأربعاء القادم سيشهد تغييرًا كبيرًا.

أدلى بذلك محمد علي كولتاك، المعروف بمعد استطلاعات الرأي السابق لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما لا تزال أصداء إقالة ناجي أغبال من رئاسة البنك المركزي بقرار رئاسي، تشغل الرأي العام.

قال كولتاك في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن الساحة التركية ستشهد تغييرات أخرى حتى يوم الأربعاء القادم غير أن التغيير الكبير سيتم يوم الأربعاء.

من المنتظر أن يعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم مؤتمرا يوم الأربعاء القادم، لذا أثارت تغريدة كولتاك تساؤلات حول ما إن كان ذلك التغيير الكبير يتعلق بمؤتمر الحزب الحاكم.