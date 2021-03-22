أثينا (زمان التركية) – قال تقرير يوناني إن الجيش البريطاني سينتقل إلى ميناء ألكسندروبوليس الموجود قرب حدود تركيا في منطقة تراقيا بجانب الجيش الأمركي.

ووفق تقرير لوكالة أفروس اليونانية، سيلتقي الجيشان البريطاني والأمريكي في ميناء ألكسندروبوليس الذي يبعد عن حدود تركيا 30 كيلومتر، وسيجري كبار القادة من الجيش الأمريكي والبريطاني زيارة لقواتهم هذا الأسبوع.

وورد في التقرير أن قائد القوات الأمريكية الأوروبية والأفريقية الجنرال كريستوفر كافولي وقائد التخطيط والعمليات بالجيش البريطاني الفريق إيفون جونز (CFA) سيلتقيان في الكسندروبوليس هذا الأسبوع لمراجعة خطط التمرين المشترك في المنطقة.

وذكر أنه من المتوقع أن يحضر السفير الأمريكي لدى أثينا جيفري بيات ووزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس اللقاء في ألكسندروبوليس

الذي يضم آلاف الجنود والمئات من المركبات العسكرية.

يذكر أن أوشن جلوري، إحدى سفن الشحن المهمة للبحرية الأمريكية سترسو في ميناء ألكساندروبليس مساء اليوم وستغادر المنطقة في غضون يومين بعد تحميل بعض المركبات والحاويات العسكرية ذات العجلات.

ومن المتوقع أن تظل 41 طائرة هليكوبتر قتالية أمريكية موجودة في ميناء ألكساندروبوليس في المنطقة حتى شهر مايو ومن المتوقع إطلاق مناورات مشتركة خلال الفترة من 28 مارس و20 أبريل. وذكر أن آلاف الجنود ومئات المركبات العسكرية بدأوا يتجمعون في ميناء ألكسندروبوليس للمشاركة في التمرين.