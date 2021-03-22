أنقرة (زمان التركية)- شهدت بورصة إسطنبول في أول يوم تداول انخفاضًا بالمؤشر الرئيسي BIST 100 قدره 6.65 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تكرار تعليق المعاملات مؤقتًا.

وتسببت إقالة ناجي أغبال من منصب رئيس البنك المركزي في إحداث صدمة في الأسواق، مع استهلال سوق آسيا تعاملات الأسبوع، ارتفع سعر الدولار أمام الليرة التركية إلى 8.50 ليرة بعدما اختتم تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 7.21 ليرة.

وبدأ مؤشر BIST 100 في بورصة اسطنبول اليوم عند 1.427 نقطة بانخفاض 6.65 في المائة. وفي مؤشر البنوك بلغت الخسارة في الافتتاح 8.13 في المئة.

وتم تعليق المعاملات في بورصة إسطنبول بعد تجاوز الخسارة 5 في المائة، وبعدها بدأت المعاملات مرة أخرى عند الساعة 10.30، ولكن عندما تجاوزت الخسارة 7 في المائة، تم تعليق المؤشر للمرة الثانية.

وتزامن هبوط المؤشر الرئيسي مع تراجع كبير في قيمة الليرة التركية على خلفية إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، بعد خمسة شهور فقط من تعيينه.

وأقيل أغبال بموجب مرسوم رئاسي صدر ليل الجمعة دون أن يوضح السبب، إلا أن القرار جاء بعد يومين من رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي بمئتي نقطة إلى 19 في المئة لمواجهة التضخم، في تدبير رحبت به الأسواق.