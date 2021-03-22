أنقرة (زمان التركية) – علق قيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على اعتقال النائب الذي أسقطت عضويته البرلمانية عمر فاروق جرجرلي أوغلو، من داخل البرلمان بينما كان يتوضأ استعدادا لأداء صلاة الصبح.

وتم اقتياد جرجرلي أوغلو من قبل الشرطة بالقوة وهو يرتدي البيجامة دون الانصياع لرغبته في أداء الصلاة وتغيير ملابسه وارتداء حذائه.

وفي تعليق منه حول الأمر، نشر عضو مجلس إدارة الحزب الحاكم بولاية أدرنة، مصطفى أوكور، تغريدة مثيرة قائلا: “جرجرلي أوغلو؟ لقد صار مجرد حزمة (تم طيها وإرسالها إلى السجن). الله لن يقبل الصلاة التي يؤديها أمثال هؤلاء”، التغريدة التي لقيت استياء كبيرا من رواد الإعلام الاجتماعي.

وكانت السلطات الأمنية أفرجت عن جرجرلي أوغلو بعد استجوابه، في أعقاب انتقادات واسعة من جميع الأطراف السياسية والمجتمعية.

وأكد جرجرلي أوغلو بعد إطلاق سراحه أن السلطات لم تسجل أقواله التي تضمنت شكواه عن تعرضه للاعتداء

أثناء نقله إلى المستشفى ومركز الأمن، ولفت إلى أن الشرطة قالت له: “تؤدي صلاتك في مركز الأمن” عندما طلب منهم السماح له بأداء صلاة الصبح قبل مغادرة البرلمان.