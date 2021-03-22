نور سلطان (زمان التركية)– استقبلت إسطنبول أول رحلة دولية من مطار تركستان الدولي، في كازاخستان، حيث تقرر إجراء رحلتين أسبوعيا خلال المرحلة الأولى.

وهبطت الطائرة من طراز A320 التابعة لشركة Fly Arystan في مطار إسطنبول في أول رحلة دولية من مطار تركستان الدولي، حيث من المقرر إجراء رحلتين أسبوعيا من كازخستان إلى إسطنبول خلال المرحلة الأولى على أن يتم رفع عدد الرحلات خلال المراحل القادمة إلى 7 رحلات أسبوعيا.

ويقع مطار تركستان الدولي، الذي نفذته شركة تركية، على مسافة 16 كيلومتر من مركز المدينة وتبلغ مساحته 806 هكتار.

ويعد مطار تركستان الدولي هو أول مطار يتم إنشاؤه من الصفر في تاريخ كازخستان المستقلة.

هذا وبإمكان المطار استقبال 9 طائرات في آن واحد، حيث يمتلك المطار ممر طائرات بامتداد واتساع يتوافق مع طائرات من طراز ايرباص 340 وبوينغ 700.