أنقرة (زمان التركية)- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، على أهمية تركيا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأيسلندا في حماية أوروبا، خلال تصريحات له في بروكسل، عشية اجتماع وزراء خارجية الحلف الذي ينطلق غدا الثلاثاء ويستمر يومين.

ولا تنتمي دول الناتو التي ذكرها ينس ستولتنبرغ إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق منفصل، اتهم ستولتنبرغ روسيا بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الحليفة في الناتو، وقمع المعارضين في البلاد.

كما أشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول عن تصرفات الدولة الروسية، متابعا: “نرى نموذجا للموقف العدواني. بما في ذلك قتل المعارضين ومحاولات القتل”.

وأكد ستولتنبرغ في الوقت ذاته أن دول الحلف ستواصل اتباع المقاربة المزدوجة حيال روسيا، والقائمة على سياسة الردع والدفاع مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا.

يشار إلى أن العلاقات بين حلف الناتو وتركيا تمر بحالة من التوترات، بسبب إصرار أنقرة على امتلاك منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

وفضلا عن انتقادات الناتو، فرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية وذلك في إطار قانون “مكافحة أعداء أمريكا”. واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة ورئيسها، إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين بارزين بها.

وتضمنت العقوبات حظر جميع تصاريح التصدير إلى الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدتها وأصول المسؤولين الوارد ذكرهم بالقائمة داخل الولايات المتحدة والامتناع عن منحهم تأشيرات دخوا إلى الولايات المتحدة.

وتقول الولايات المتحدة إن صواريخ إس -400 تشكل تهديدا لطائراتها المقاتلة F 35 وأنظمة الدفاع لحلف شمال الأطلسي وعلقت على إثر ذلك حصول تركيا على المقاتلات الأمريكية، لكن تركيا ترفض ذلك وتقول إن الصواريخ الروسية لن يتم دمجها في الناتو.