قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا تواصل مباحثاتها مع روسيا بخصوص استيراد لقاحات كورونا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها أردوغان، عقب أداء صلاة الجمعة، في أحد مساجد اسطنبول، حيث تطرق الرئيس التركي، إلى الحديث عن برنامج التطعيم بلقاحات كورونا في البلاد.

وأعرب أردوغان عن أمله في الانتهاء من عملية التطعيم ضد كورونا في البلاد بحلول مايو أو يونيو المقبلين.

وأوضح أن تركيا تواصل مباحثاتها مع روسيا بخصوص استيراد لقاحات كورونا.

وبخصوص اللقاحات الصينية قال أردوغان “لقد تحدثنا مع وزير الخارجية الصيني، حيث كانت المرحلة الأولى مؤلفة من خمسين مليون لقاح تقريبا إلى حد الآن لم تصل الوجبة الأولى ولكن نحن ذكرنا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، بهذا الأمر وأخبرناه أننا ننتظر هذه الفترة استلام 50 مليون جرعة من لقاح كورونا، الوجبة الأولى من اللقاحات وأنا سأتابع هذا الأمر”.

وتابع أردوغان أن “وزير الخارجية الصيني قال إنه سيخبر الرئيس الصيني بذلك وأنه سيتم الإعلان ربما نهاية أبريل المقبل عن استلام اللقاح الصيني”.

وأضاف “لقد وصل اللقاح الألماني “بيونتيك” في الأيام القليلة الماضية إلى البلاد.

وأردف “نحن في تركيا نستمر بالعمل على إنتاج لقاح محلي الصنع وننتظر التجارب الأخيرة لأخذ هذا اللقاح بعين الاعتبار”.