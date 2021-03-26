أنقرة (زمان التركية) – أعد المدعي العام بأنقرة لائحة اتهام بحق 4 أشخاص على صلة بنشر محتوى مسيء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صحيفة “شارلي إبدو” الفرنسية.

وكانت الصحيفة نشرت في أكتوبر الماضي صورة لأردوغان بملابس داخلية وهو جالس يشرب البيرة، فيما يرفع ثوب امرأة محجبة لتظهر مؤخرتها، وفوق الصورة عنوان: “أردوغان – لديه الكثير من المرح حين يكون وحده”.

وردًّا على ذلك فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بحق مسؤولي المجلة الساخرة، كما أكدت دائرة الاتصالات التركية أن أنقرة ستتخذ كل الخطوات القانونية والدبلوماسية اللازمة ردا على الرسم الكاريكاتيري.