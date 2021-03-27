أنقرة (زمان التركية)- كشف استطلاع رأي حديث أن الأتراك لا ينفذون مطلب رئيسهم رجب طيب أردوغان، بخصوص تحويل مدخراتهم من ذهب ودولارات إلى ليرات تركية.

وكان أردوغان داعا مرة أخرى في مؤتمر حزب العدالة والتنمية، المواطنين إلى “مبادلة الذهب والعملات الأجنبية” بالليرة.

ووفقًا لمسح أجرته مؤسسة أكسوي للأبحاث، فإن الخيار الأول للمواطن الذي لديه أموال لادخارها هو الذهب والدولار.

وجهت “أكسوي” سؤالا للمواطنين جاء فيه “إذا كان لديك 10 آلاف ليرة تركية إضافية اليوم، فكيف ستستثمرها؟”.

وأجاب 39.6 % من المشاركين أنهم يفضلون ادخارها في الذهب، و 18.9 في المائة منهم قرروا ادخارها في صورة دولار، و 14.3 في المائة منهم في العملات المشفرة.

وظل معدل أولئك الذين فضلوا الاحتفاظ بأموالهم بالليرة التركية عند 11.4 بالمائة.

وفقدت الليرة التركية بعضا من قيمتها على خلفية عزل رئيس البنك المركزي التركي، وهو القرار الذي تكرر أربعة مرات خلال 20 شهرا فقط.