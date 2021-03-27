أنقرة (زمان التركية)- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه ليس سرا أن بلاده لديها خلافات مع تركيا بشأن الأسلحة الدفاعية الروسية.

وأوضح بلينكين أنه نقل “موقفه الواضح” بشأن صواريخ إس -400 الروسية إلى نظيره التركي مولود تشافوش أوغلو.

وأعرب الوزير الأمريكي عن توقعه أن تتخذ أنقرة بعض الخطوات” لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أن تركيا حليف طويل الأمد وقيِّم للغاية وت

تفق مع واشنطن بشأن أهداف مهمة للغاية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، مثل سوريا وفي مناطق أخرى.

وأكد بلينكين أن هناك تواصل مع أنقرة، ومحادثات صريحة وواضحة وإيجابية للغاية، ولكن دون تجاهل الخلافات معها.

وحول تنفيذ أنقرة توجيهات واشنطن، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن التعاون الثنائي تظهر ثماره مع تركيا في العديد من القضايا المهمة، حيث انخفض التوتر في شرق البحر المتوسط.

وفضلا عن انتقادات الناتو، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية وذلك في إطار قانون “مكافحة أعداء أمريكا”. واستهدفت العقوبات الأمريكية رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة ورئيسها، إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين بارزين بها.

وتضمنت العقوبات حظر جميع تصاريح التصدير إلى الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدتها وأصول المسؤولين الوارد ذكرهم بالقائمة داخل الولايات المتحدة والامتناع عن منحهم تأشيرات دخوا إلى الولايات المتحدة.