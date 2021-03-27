أنقرة (زمان التركية) – اعتدت قوات الأمن في تركيا بالضرب على مجموعة من الطلاب خلال محاولتهم الإدلاء ببيان صحفي من أمام دار قضاء شاغليان للتضامن مع زملائهم المعتقلين على خلفية مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية>

ونقل يوم الجمعة 24 طالبا من طلاب جامعة البسفور الذين شاركوا في تظاهرات احتجاجية الخميس ضد تعيين مليح يولو رئيسا لجمعة البسفور، إلى دار قضاء شاغليان استعدادا للامتثال أمام المدعي العام.

مجموعة التضامن مع طلاب جامعة البسفور أصدرت أمس بيانا أفادت خلاله باعتداء قوات الأمن عليهم واعتقال عدد منهم أمام دار قضاء شاغليان التي توجهوا إليها للتضامن مع 24 طالبا تم اعتقالهم من الجامعة في اليوم السابق.

وفي بيان لاحق ذكرت المجموعة أن الطلاب المعتدى عليهم أمام دار قضاء شاغليان يتعرضون لتعذيب مهين داخل سيارات الشرطة.

وكان عدد من الطلاب تجمعوا بالحرم الجنوبي للجامعة وبدأوا مسيرتهم الاحتجاجية صوب الحرم الشمالي غير أن قوات الأمن لم تسمح لهم بحمل أعلام المثليين، وعقب المناوشات التي وقعت بين الطلاب وقوات الأمن تم اعتقال أربعة طلاب، ثم القبض على 20 آخرين في وقت لاحق.