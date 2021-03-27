أنقرة (زمان التركية)- ارتفع عدد المعالين اللذين لا يعملون، في إسطنبول لأول مرة إلى أكثر من 10 ملايين، وفق بيانات رسمية.

ويبلغ عدد المشغلين بوظائف في إسطنبول 5 ملايين و 363 ألف شخص وفقا لما أعلنه مكتب إحصاءات بلدية اسطنبول الحضرية أستنادا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية والبنك المركزي التركي.

وبالنظر إلى أن عدد سكان الذين يعيشون في إسطنبول يبلغ 15 مليون و462 ألف، فإن عدد السكان المعالين الذين لا يعملون في إسطنبول قد تجاوز 10 ملايين.

ووفق مكتب الإحصاء في البلدية، انخفض معدل البطالة الرسمي 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 14.7 بالمئة.

وانخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 84 ألفًا مقارنة بالعام السابق وبلغ 926 ألفًا. بينما ارتفع معدل البطالة بين الرجال إلى 13.7٪ سنويًا ، انخفض إلى 16.8٪ بين النساء. في عام 2020 ، بلغ معدل البطالة في تركيا 13.2٪.

ومع إدراج أولئك الذين ليس لديهم أمل في العثور على وظيفة وأولئك الذين لا يبحثون عن وظيفة ولكنهم على استعداد للعمل، تم تسجيل معدل البطالة المحدد على نطاق واسع بنسبة 18.2 في المائة.

ووفقًا لمعدل البطالة المحدد على نطاق واسع، بلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في اسطنبول مليون و 195 ألف.

كما انخفض عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة والذين لا يتلقون تعليمًا ولا يعملون في أي وظيفة من 579 ألفًا في عام 2019 إلى 552 ألفًا في عام 2020.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في الفئة العمرية 15-24 عامًا في اسطنبول، 25.6 في المائة، 25.3 في المائة في تركيا.

وتم قياس التعريف الأوسع للبطالة إلى 30 في المائة في اسطنبول ، بنسبة 39.5 في المائة في تركيا.

وفي عام 2020، كانت أعلى زيادة في معدل البطالة مقارنة بالعام السابق في الفئة العمرية 20-24 عامًا.

في حين أن معدل البطالة الرسمي كان 26.7 في المائة، تم تحديد معدل البطالة المحدد بشكل عام على أنه 30.8 في المائة.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي 13٪ لخريجي الجامعات و 17.7٪ لخريجي المدارس الثانوية. تم تحديد معدل البطالة العام بنسبة 15.4٪ لخريجي الجامعات و 21.5٪ لخريجي المدارس الثانوية.

وانخفض عدد المشاركين في القوى العاملة بنسبة 7.4 في المائة إلى 6 ملايين و 289 ألف شخص. تبلغ نسبة المشاركة في القوى العاملة في اسطنبول 33.6٪ للنساء و 71.9٪ للرجال. في تركيا ، 30.9 في المائة من النساء بلغت 68.2 في المائة للرجال.