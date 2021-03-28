أنقرة (زمان التركية)- رصد البرلمان التركي 35 مليون ليرة لصالح استئجار سيارات فاخرة، لاستخدامها في الخدمات الرسمية.

وقعت الأمانة العامة للبرلمان التركي عقود 69 مركبة لاستخدامها في الخدمات الرسمية بين 1 مايو 2021 و 31 ديسمبر 2023.

وسيتم دفع ما مجموعه 35 مليون 507 ألف ليرة تركية للسيارات الفاخرة.

وطُلب أن تحتوي 29 سيارة مستأجرة للبرلمان على ميزات مثل سبعة تروس، وتكييف هواء أوتوماتيكي و 475 لترًا من سعة الأمتعة.

بالنسبة للمركبات الأربعين المتبقية، تكم اشتراط أن تكون صفر كيلومترات، 190 حصان، مع تمتعها نظام توزيع طاقة الفرامل الإلكتروني، انو تكون النافذة الخلفية كهربائية وستائر النوافذ الخلفية يدوية، ومفروشات الجلدية، وشاشة سائق مقاس 8 بوصات، مع نظام إلكتروني مضاد للانزلاق، وبرنامج الاستقرار الإلكتروني، بالإضافة إلى ميزات المحرك الإلكترونية مثل التحكم في الجر.

كما كان إلزامياً أن يتم تغيير إطارات المركبات كل 40 ألف كيلومتر وتوصيل المركبات بجهاز إعلان صفارات الإنذار عن بعد.

ووقعت الأمانة العامة للبرلمان اتفاقية مناقصة أخرى لشراء طاولات.

وتبين أن تكلفة الطاولات التي لم يتم إدراج المعلومات المتعلقة بعددها ونوعها على منصة المشتريات العامة الالكترونية تقدر بنحو 11 ألف و166 ليرة.

وتبين أن الشركة الفائزة بالمناقصة هي شركة مجموعة باباجان للمعدات والتجارة والإنشاء. وتم قبول العرض الذي تقدمت به الشركة بقيمة 99 ألف ليرة نظرا لعدم التقدم بعرض آخر متوافق مع الشروط.