أنقرة (زمان التركية) – سلطت الصحافة الروسية الضوء على معطف الفرو الذي ارتداه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال رحلته إلى جمهورية توفا الشعبية إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا.

وكان بوتين قد أجرى زيارة برفقة وزير دفاعه، سيرجي شويج، إلى توفا نهاية الأسبوع الماضي.

وأفسحت الصحافة الروسية مساحة واسعة للمعطف الفرو الذي ارتداه بوتين خلال تلك الزيارة، وقالت صحيفة Komsomolskaya Pravda إنها توصلت إلى ورشة في مدينة سان بطرسبورغ تولت حياكة معطف الفرو الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه أفاد مدير الورشة التي تحمل اسم KP-Peterburg أنه لا يدري ما إن كان المعطف الفرو الذي ارتداه بوتن من إنتاجه أم لا غير أن الفرو من تصميمه.

وتبين أن الورشة التي يعمل فيها شخصين فقط صممت المعطف المشار إليها بعدما تلقت طلبا من زبون قبل ثلاثة أعوام ونصف. وشهدت طلبيات الورشة زيادة انفجارية عقب انتشار صورة بوتن وهو يرتدي المعطف الفرو.

ويُزعم أن الورشة تلقت طلبيات من أجل المعطف الفرو من موسكو وكالينينغراد وإيطاليا، لكن لم يتم الكشف بعد عن سعر المعطف.

وتشير المعلومات الواردة عن الشركة المصنعة إلى استيراد الفرو المستخدم في إعداد ذلك المعطف من تركيا.

هذا وأفاد العامل بالورشة أن يده كانت لترتعش أثناء حياكة المعطف لو كان يعلم أن بوتين سيرتديه.