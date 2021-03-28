أنقرة (زمان التركية)- أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عسكريين من الجيش الأذربيجاني تلقوا تدريبات على تسلق الجبال.

ونفذت التدريبات في ولاية إسبرطة جنوب غرب تركيا.

وجاء في تدوينة نُشرت على حساب وزارة الدفاع على تويتر، “قدمت مدرسة كوماندوز وقيادة مركز التدريب في إسبرطة، تدريب تسلق الجبال لإخواننا في جيش أذربيجان الشجاع”.

واختتمت وزارة الدفاع بيانها بعبارة “دولتان، أمة واحدة”.

ونهاية العام الماضي ساعدت تركيا جيش أذربيجان في استعادة إقليم كارباخ الذي كانت تسيطر عليه أرمينيا منذ 30 عامًا.

وقدمت تركيا دعما عسكريا لأذربيجان، وقالت تقارير إن تركيا نقلت “مرتزقة” للقتال في كارباخ. وبينما نفت أنقرة، إلا أن دعم الجيش الذري بالطائرات بدون طيار التركية أحدث تفوقًا نوعيا لصالح باكو.

وأصبح الوصول إلى تركيا عبر إقليم ناخيتشيفان في أذريبيجان الذي كان يتطلب المرور إما عبر أذربيجان الغربية في إيران أو من خلال أرمينيا، لا يتضمن أي عراقيل، إذ بات متاحا الآن لأذربيجان الاتصال الجغرافي مع تركيا عبر إقليم ناخيتشيفان من خلال شريط حدودي فاصل بطول 23 كيلومتراً، وبنافذة عرضها 8 كيلومترات.