أنقرة (زمان التركية)- أصيب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بنوبة غضب خلال مباراة البرتغال وصربيا، وغادر الملعب قبل انتهاء المباراة.

ونوبة الغضب التي ظهر عليها رونالدو، جاءت بسبب عدم احتساب حكم المباراة لهدف أحرزه، ضمن المباراة التي عقدت ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وتسلم رونالدو الكرة قبل نهاية اللقاء بثوانٍ قليلة ليسددها في المرمى، وظهر أن الكرة في طريقها للشباك قبل أن يبعدها مدافع صربيا، وعندها ذهب رونالدو للاحتفال ظنا أن الكرة دخلت الشباك ولكن الحكم لم يحتسبها، ليبدي النجم البرتغالي اعتراضه الشديد على حكم الراية، الذي يشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

وفي نوبة غضبه قرر رونالدو أن يترك الملعب ويلقي بشارة قيادة منتخب البرتغال على الأرض، ويتجه لغرفة خلع الملابس وهو يتمتم بكلمات غاضبة.

وبانتهاء المباراة بالتعادل 2/2، بات لدى الفريقين 4 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات القارة الأوروبية.

وهدفي البرتغال سجلهما ديوغو جوتا في الشوط الأول، ولم تستطع البرتغال منع أهداف صربيا التي أحرزها ميتروفيتش في الدقيقة 46 وكوستيك في الدقيقة 60.