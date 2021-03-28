أنقرة (زمان التركية)ــ دخل عسل القنطور التركي موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى عسل نحل في العالم.

ويتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من عسل القنطور 10 آلاف يورو.

يتم التنقيب عن هذا النوع الفريد من العسل في كهف يقع على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر.

ويتغذى النحل على أعشاب طبية يتم زراعتها حول الكهف وهي غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والفينولات والفلانونويد ومضادات الأكسدة، مما يجعل العسل صحياً وغنياً بالعناصر الغذائية، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا.

وذكر أنه من أجل تحقيق أفضل جودة، يتم اتباع قواعد معينة لرعاية النحل والتي تختلف اختلافًا كبيرًا عن الطرق التقليدية مما يجعل إنتاج العسل أكثر صعوبة. ويتم حصاد عسل القنطور مرة واحدة في السنة خلافا للمناحل التي تحصد العسل 3 أو 4 مرات في السنة.

الموقع الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية شارك كلمات صاحب مشروع عسل القطور Centauri Honey ويدعى أحمد إرين شاكيرين، وقال: “لا يمكن بيع هذا العسل في الأسواق والمحلات التجارية لأن النحل لا يستطيع أبدًا إنتاج أطنان من العسل للاستهلاك البشري. يقول البعض إنه عسل غالي الثمن، وأنا أسميه كنز العالم”.