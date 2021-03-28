أنقرة (زمان التركية) – تضخم جمهور الألعاب الإلكترونية في تركيا خلال عام 2020 الذي شهد تفشي جائحة كورونا.

وارتفعت مدة لعب الألعاب الإلكترونية بنحو 30 في المئة بالتزامن مع ارتفاع عدد لاعبيها من 32 مليون إلى 36 مليون لاعبا، بإجمالي عائدات تجاوزت 7 مليار ليرة.

وأشار التقرير الصادر عن وكالة الألعاب والرياضات الالكترونية في تركيا لعام 2020 إلى ارتفاع مبيعات الألعاب الإلكترونية من 830 مليون دولار إلى 880 مليون دولار.

من جانبه أفاد مؤسس وكالة الألعاب والرياضات الالكترونية في تركيا، أوزان أيدمير، أن أهم حدث شهده قطاع الألعاب خلال العام الماضي هو شراء Peak Games و Rollic Games لمطور الألعاب Zynga بقيمة 1.8 مليار دولار و168 مليون دولار.

وأضاف أيدمير أن حجم مبيعات الأسهم التي شهدها قطاع الألعاب خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 2 مليار دولار.

وذكر التقرير أن هذه التطورات جعلت من قطاع الألعاب أكثر قطاع يشهد استثمارات خلال تلك الفترة وأن العام القادم سيكون العام الثامن عشر لتركيا في سوق الألعاب العالمية.

سوق الألعاب العالمية

وخلال عام 2020 سجل سوق الألعاب الإلكترونية العالمي نموا بنحو 9.3 في المئة بفعل جائحة كورونا ليرتفع إلى 159 مليار دولار.

وأنعكس هذا النمو داخل تركيا من خلال ارتفاع عدد لاعبي الألعاب من 32 مليون إلى 36 مليون وارتفاعي إجمالي مبيعات القطاع من 830 مليون دولار إلى 880 مليون دولار.

سوق قطاع الألعاب في تركيا، الذي سجل نموا تجاوز 7 مليار ليرة، يتألف من ألعاب الموبايل بحجم 450 مليون دولار وألعاب الحاسب الألى بحجم 230 مليون دولار وألعاب وحدات التحكم بحجم 200 مليون دولار.

وتبين أن تركيا، التي يبلغ تعدادها السكاني 83 مليون نسمة، تضم 35 مليون لاعب يستخدم الموبايل و22 مليون مستخدم لألعاب الحاسب الآلي و17 مليون لألعاب وحدات التحكم. ويشكل الذكور منهم 55 في المئة، بينما تشكل الإناث 45 في المئة.