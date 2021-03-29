أنقرة (زمان التركية) – اتخذ الممثل التركي الشهير، جان يا مان، وحبيبته الإيطالية، ديليتا لويتا، أول خطوة جادة في علاقتهما.

وبلغت شعبية يامان، الذي بدأ مسيرته الفنية عبر مسلسل شئون القلب، ذروتها بعد الدور الذي لعبه في مسلسل الطائر المبكر، إذ تجاوزت شعبيته تركيا وبلغت معجبينه في إيطاليا.

ومؤخرا أعلن يامان، المتواجد في إيطاليا منذ فترة، أنه يعيش علاقة حب مع الحسناء الإيطالية، ديليتا لويتا، وذلك أثناء مشاركته في أعمال تصوير المسلسل الإيطالي Sandokan الذي سيلعب به دور البطولة.

واتخذ الثنائي خطوة مفاجئة في علاقتهما التي يتابعها الكثيرون في تركيا وإيطاليا.

زيارة يامان إلى بلدة حبيبته

ويواصل يامان جذب الأنظار بصوره الرومانسية مع حبيبته الإيطالية ديليتا.

وفي هذا الإطار ذكر موقع Dizi Doktoru أن يامان قام بزيارة كاتانيا، بلدة حبيبته، بعدما التقى بوالدتها، حيث يستمتع الثنائي هناك بالطبيعة الخلابة.

يذكر أن والدة الممثل التركي يمان إيطالية لكن والده تركي، كما أن يمان درس في ثانوية إيطالية.