أنقرة (زمان التركية)- انتقد البرلماني المعارض عن حزب العمال التركي، باريش أطاي، دفاع مسئولين في حزب العدالة والتنمية بينهم وزير الداخلية سليمان صويلو عن مسؤول سابق بالحزب العدالة والتنمية أفرج عنه بعد اتهامه بتعاطي للمواد المخدرة.

صويلو كان قد انتقد نشر عدد من النواب الأتراك تدوينات حول اعتقال الموظف السابق في حزب العدالة والتنمية، خورشيد أيفات أوغلو، مشيرا إلى أنه تتم محاولة تسييس القضية، بسبب علاقة أيفات أوغلو بحزب العدالة والتنمية.

من جانبه قال النائب باريش أطاي في تدوينة على تويتر، حملت ردًا خير مباشر على صويلو: “لأن القضية سياسية. النظام الحاكم هو سبب تراكم الثروات في أيدي فئات معينة. ستحاسبون أنتم على ما حدث”.

أفرجت السلطات في تركيا عن موظف السابق في مقر حزب العدالة والتنمية، بعد اتهامه بتعاطي المخدرات، حيث تمكن من الإفلات من العقاب بحيلة اعتبرها البعض مضحكة.

أيفات أوغلو الذي ظهر في صور وهو يستنشق مادة بيضاء تشبه طريقة تعاطي المواد المخدرة، ذكر في أقواله إنه المادة لم تكن الكوكايين، بل إنه كانت السكر.

الموظف السابق في الحزب الحاكم، تم اعتقاله في 26 مارس الجاري، بعد ظهور صور له وهو يتناول المواد المخدرة في سيارته الفارهة.

وخلال دفاعه عن نفسه قال أيفات أوغلو: لم اتعاطى الكوكايين مطلقًا في حياتي. لم أشجع أحدا على تعاطي المخدرات. لأنني لا أتعاطى المخدرات في هذه الصور. أنا ضحية بخصوص هذه القضية. لقد تم ابتزازي. وسأقدم شكوى جنائية بشأن هذه القضية.

وتابع الموظف السابق في العدالة والتنمية: “اعتدت على الاستماع إلى الموسيقى الأجنبية مع أصدقائي في السيارة، وفي ذلك الوقت نقوم بالتمثيل وكأننا نتعاطى المواد المخدرة بهدف المزاح. كما أننا أحيانا نمثل أننا نتعاطى الماريجوانا. وهذه الصور تم التقاطها لي دون علمي، وسأقدم شكوى بخصوص ذلك”.

وسخر عدد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، من ادعاء أيفات أوغلو أنه كان يتعاطى السكر المطحون، وشككوا في منظومة العدالة.

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