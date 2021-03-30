أنقرة (زمان التركية)ــ صدر قرار بإقالة نائب محافظ البنك المركزي في تركيا مراد جيتين كايا، ليلحق بمحافظ البنك المركزي المقال ناجي أغبال.

وتسبب القرار المفاجئ في خفض قيمة الليرة التي تأثرت بشدة منذ إقالة ناجي أغبال قبل أيام، في إصرار من الرئيس أردوغان على إثبات سيطرته على المؤسسة المالية الأكبر في البلاد وتدخلاته في قراراتها.

وسجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الثلاثاء 8.28 ليرة تركية، بعد أن كان أمس الإثنين 8.19 ليرة.

وصدر مرسوم رئاسي بتعيين مصطفى دومان خلفا لمراد جيتين كايا.

ونُشر قرار التعيين الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان في الجريدة الرسمية.

ووفق القرار تم فصل مراد جيتين كايا بموجب المادة 35 الإضافية من المرسوم القانوني رقم 375 والمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 3.

وانتقدت المعارضة التركية قرار الرئيس أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي السابق ناجي أغبال على خلفية رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19 بالمئة، حيث أدى القرار الذي يعد الرابع خلال 20 شهرا إلى صدمة في الأسواق المالية.