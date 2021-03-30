أنقرة (زمان التركية) – بدأ نادي غلطة سراي التركي مفاوضات لضم نجم خط الوسط المصري، محمد النني، الذي أبدى أداء مميزا مع ناديه بشكتاش قبل أن انفصل عن صفوف النادي نهاية الموسم الماضي.

وكان المدير الفني لنادي بشكتاش، سيرجين يالتشين، قد طالب بالإبقاء على النني ضمن صفوف النادي بعدما بات معشوق جماهير النادي.

وشرع وليام دافيلا، وكيل اللاعبين الشهير الذي يتمتع بعلاقات مقربة مع نادي غلطة سراي، في العمل على ضم النني لنادي غلطة سراي الذي يواصل البحث عن لاعب خط وسط، حيث اقترح دافيلا على نادي غلطة سراي ضم النني إلى صفوفه.

وذكر دافيلا أن النني بدأ الموسم بشكل جيد في صفوف نادي أرسنال غير أنه لم يتمكن لاحقا من العثور على الفرصة المنتظره، إذ أن النني شارك فقط في مباراتين من بين 13 مباراة لعبها نادي أرسنال منذ يناير/ كانون الثاني هذا العام ولم يتمكن من مواصلتهما حتى صافرة النهاية.

واستهل النني مشاركته في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي ضمن التشكيلة الأساسية لنادي أرسنال، الذي عاود ارتداء قميصه مجددا بفضل أدائه المتميز ضمن صفوف بشكتاش التركي، غير أنه سرعان ما انتقل إلى مقاعد الاحتياط اعتبارا من النصف الثاني من الدوري.

وبات النني بديلا لكل من شاكا وتوماس بارتي، وعلى الرغم من الهدف الذي أحرزه في آخر مباراة لعبها ضمن الدوري الأوروبي لا يزال اللاعب المصري على مقاعد الاحتياط.

وأبلغ دافيلا نادي جلطة سراي أنه سيساعدهم بأفضل شروط فيما يخص ضم النني، الذي لا يزال عقده يمتد لعام آخر، مع نادي أرسنال.

وتبين أن النني يرحب بفكرة اللعب ضمن صفوف النادي التركي عقب اللقاء الذي أجراه مع زميله بصفوف المنتخب المصري، مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن النني سبق وأن لعب في صفوف نادي المقاولون العرب المصري ونادي بازل السويسري ونادي بشكتاش التركي بجانب نادي أرسنال الإنجليزي. وشارك على مدار مسيرته الكروية في 339 مباراة أحرز خلالها 18 هدفا ونجح في تسجيل 23 تمريرة.

هذا وسيتخذ المدير الفني لنادي غلطة سراي، فاتح تريم، القرار النهائي فيما يخص ضم اللاعب المصري وبناء عليه سيتم التواصل بشكل رسمي مع النادي الإنجليزي.