أنقرة (زمان التركية)- تراجعت أصوات “تحالف الشعب” الذي يضم حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في أحدث استطلاع انتخابي.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي التي أعلنها رئيس مؤسسة أوراسيا للأبحاث واستطلاعات الرأي، كمال أوزكيراز، فإن تأييد حزب الحركة القومية في شهر مارس الماضي وصل إلى 6.9%، بينما حصل التحالف المكون من “العدالة والتنمية والحركة القومية” على 40.1%.

ووصلت عدد أصوات حزب العدالة والتنمية 33.2% فقط. أما الشعب الجمهوري فكانت 26.8% والجيد 13.8%.

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الشعوب الديمقراطي 9.7%، أما حزب المستقبل فكانت نسبته 3.1%، والديمقراطية والتقدم 2.9%.

كما ارتفعت نسبة الأصوات التي تقول إنها لن تصوت لأردوغان، إذا تم انتخابه مرة أخرى. فالنسبة التي كانت 44.6% في يناير، و44.4% في فبراير، و45.31 % في منتصف مارس، بلغت 48.2% في أواخر مارس.

وفي فبراير الماضي كشفت نتائج استطلاع رأي لمؤسسة متروبول حول الانتخابات البرلمانية في تركيا أن هناك تغيرًا في نسب تأييد الناخبين للأحزاب السياسية، لصالح التحالف الحاكم، تأثرًا ببعض الأحداث.

أوزر سنجار، مدير متروبول، قال إن هناك ثلاثة أحداث أثروا على الموقف الانتخابي للناخب التركي خلال شهر فبرايرالماضي ألا وهى مؤتمرات حزب العدالة والتنمية والعملية العسكرية التركية في شمال العراق واستقالة محرم إنجه برفقة ثلاثة من رفاقه في ظل اتهامات من حزب الشعب الجمهوري.

وكان من الملاحظ زيادة بنسة 1 بالمئة في نسبة مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتراجع بأكثر من 2 بالمئة في نسبة مؤيدي حزب الشعب الجمهوري المعارض.