أنقرة (زمان التركية)- قطعت الكهرباء في تركيا عن 3.7 مليون مشترك خلال العام 2020، وفق ما كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز.

يكشف ذلك عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، في ظل تفشي كورونا.

وجائت تلك المعلومات ردا على الاستجواب الذي قدمه نائب حزب الشعب الجمهوري في أضنة، برهان الدين بولوت.

وأوضح الوزير دونماز أن 3.7 مليون مشترك، لم يدفعوا فاتورة الكهرباء في مواعيدها خلال العام 2020، لذلك تم قطع الكهرباء عنهم بموجب العقد.

وأضاف الوزير التركي أنه يتم توفير الكهرباء مرة أخرى، عند وفاء المستهلكين بالتزاماتهم في نطاق التشريعات.