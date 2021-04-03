أنقرة (زمان التركية)- سجنت السلطات القضائية الفرنسية 7 أشخاص ينتمون لتنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي.

وكانت العمليات الأمنية ضد حزب عناصر العمال الكردستاني يوم 23 مارس الماضي، في باريس ومرسيليا ودراجينيان، أسفرت عن اعتقال 13 شخصا.

وتم الإفراج عن 4 من المعتقلين بشرط الرقابة القضائية من قبل مكتب المدعي العام، بينما تم عرض 9 أشخاص على النيابة في 26 مارس 2021 بتهمتي “تمويل الإرهاب” و “الابتزاز كمجموعة منظمة مرتبطة بتنظيم إرهابي”.

ومن بين المعتقلين قررت المحكمة سجن 7 ووفرضت قيود رقابية على شخص، وأفرج عن شخص آخر بشرط الرقابة القضائية.