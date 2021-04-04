القاهرة (زمان التكية)ــ يبدأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد 4 زيارة إلى تونس، تلبية لدعوة رسمية تلقاها في إطار التنسيق والتشاور مع القيادة التونسية، بصفتها الرئاسة الحالية للقمة العربية.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أنه من المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بالرئيس قيس سعيّد، بهدف تبادل وجهات النظر حول الملفات العربية المختلفة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأزمات العربية المستمرة مثل سوريا واليمن.

وذكر البيان أن المحادثات بين رئاسة القمة والأمانة العامة تشمل جميع الموضوعات التي صدرت بشأنها قرارت عن القمة العربية الثلاثين التي اختصنتها تونس في 2019، وإجراء عملية تقييم شاملة لما أمكن تنفيذه من هذه القرارت، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة العربية والعالم جراء تفشي جائحة كورونا.

كما ينتظر ان يلتقي الأمين العام مع السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام بين تونس والأمانة العامة.

وأضاف المصدر أن الأمين العام سيلتقي مديري المنظمات العربية المتخصصة العاملة في تونس للحوار حول عدة موضوعات على رأسها دور منظومة العمل العربي المشترك يكافة مكوناتها في مساعدة الدول الأعضاء علي التخفيف من آثار وتداعيات فيروس كورونا على الدول الأعضاء.