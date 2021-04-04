أنقة (زمان التكية)ــ طوقت عناصر من الشرطة والجيش حي اومرلي الريفي في مدينة خالفتي بولاية شانلي أورفة، قبل يومين من ذكرى ميلاد زعيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي عبد الله أوجلان، الثاني والسبعين في 4 أبريل / نيسان.

عربات مكافحة الشغب المزودة بخراطيم المياه وعربات الشرطة المدرعة طوقت مسقط رأس أوجلان على الرغم من عدم الإعلان عن أي برنامج لعيد ميلاد الزعيم الكردي الانفصالي، الذي يتم الاحتفال به بشكل جماعي كل عام على الرغم من الحظر الحكومي.

وأقامت الشرطة والجنود حواجز عند مدخل المنطقة منذ صباح السبت وقاموا بتفتيش وطلب بطاقات الهوية.

رد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي الشعبي (HDP) عمر كالان على حصار الشرطة والدرك.

في غضون ذلك احتفل عدد من الأكراد بعيد ميلاد عبد الله أوجلان في حفل أقيم في منطقة أرنافوتكوي في اسطنبول.

يشار إلى أن المناخ متوتر بين الحكومة والأكراد الموالين لحزب العمال الكردستاني خاصة بعد رفع قضية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

يذكر أن عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1998 في سجن أمرلي، أسس حزب العمال الكردستاني عام 1978، بغرض الانفصال عن تركيا، وبدأ الحزب نشاطا عسكريا عام 1984 ضد الحكومة التركية راح ضحيته الآلاف خصوصا من العناصر الأمنية.