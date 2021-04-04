أنقرة (زمان التركية)- تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية مسيرة تشييد السجون دون توقف، حيث انضم للخدمة خلال السنوات الخمس الماضية فقط 94 سجناً.

وبحسب تقرير وزارة العدل، تم تجديد 17 سجناً العام الماضي، ويستمر بناء سجون جديدة في 26 منطقة.

وجاء في تقرير وزارة العدلإنه من أجل منع المشاكل التي قد تنشأ مع تزايد عدد المحكوم عليهم، استمر بناء السجون. وفي عام 2020، تم تشييد مبانٍ إضافية لـ 37 مؤسسة عقابية بطاقة استيعابية إضافية تسع 11 ألفاً و892 شخصاً، كما تم الانتهاء من إنشاء مؤسسات عقابية جديدة ومباني إضافية بسعة إجمالية قدرها 188 ألفاً 437 وتشغيلها.

كما ورد في التقرير أن هناك 374 سجناً بطاقة استيعابية 250 ألفاً و 756 شخصاً، وتم إغلاق 274 سجناً إقليمياً ومؤسسات تنفيذية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

ويعد سجن أقسراي هو أكبر سجن في تركيا. ويستمر تشييد سجون في ولايات “يوزغات، مانيسا، سيفريك، كوتاهيا، دوغان شهير، سكاريا ، أدرنة، كيرشهير، إرزينجان، نيفشهير، إيرغلي، كانكيري، ساريكام، أقسراي، أضنة، إرشيش، تشارشامبا، تيكيرداغون.

وفي تركيا يوجد حاليا حوالي 300 ألف سجين. بعد أن كان الرقم في عام 2010، 120 ألفًا، وفي عام 2000 كان هناك 48 ألفًا 758 سجنا فقط.