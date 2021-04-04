أنقرة (زمان التركية) – يرغب الطاهي التركي إبراهم ألتون أن يسجل اسمه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بمنحوتاته المصنوعة من شوكولاته، وهو ليس طاهيا فحسب بل نحَّات أيضا.

يعيش إبراهيم ألتون في منطقة كوساداسي في مدينة آيدين، ويعمل في مهنة والده كطاهٍ للمعجنات.

ويقول ألتون إنه تربى منذ الطفولة في المطبخ، ولا يُحدث فرقاً في صنع الحلويات اللذيذة التي يقدمها فقط بل بالأشكال التي يصنعها أيضًا.



قال ألتون: “أحب أن أقوم بتكييف النكهات المختلفة مع بعضها البعض وتقديم حلويات تركية تقليدية بتصميمات حديثة. لكن ما يجذبني أكثر هو الجانب الفني للمطبخ”.

أضاف: “أستمتع بصنع الزينة المصنوعة من عجينة السكر والدهون والسكر البودرة، والأهم من ذلك كله شوكولاته. والشوكولاته شيء يثير إعجابي” على حد تعبيره.

يستعد ألتون الآن مع المنتخب الوطني لكأس العالم لفنون الطهي في لوكسمبورغ 2022 ودورة الألعاب الأولمبية لفنون الطهي الألمانية في عام 2024.

وحلم ألتون هو دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لكنه يحتاج إلى دعم مصانع الشوكولاته.

ألتون قدم نصيحة للذين يرغبون في التخصص في هذا المجال، قائلا: “الإبداع مهم جدا في هذه المهنة. الخيال والصبر مطلوبان، إذا كان لديك هذان الشيئان فسوف تقوم بعمل جيد، أما خلاف ذلك لن تكون ناجحا. يجب أن تكون صور المنتجات التي تصنعها جميلة أولا وأن تجذب العين أولا ثم المعدة”.

وقال ألتون أيضًا إنه كتب كتابًا عن تاريخ الشوكولاتات، ووصفات صنع الشوكولاته، والجوانب الفنية للشوكولاته.