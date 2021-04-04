أنقرة (زمان التركية) – وصف الفنان والمغني التركي، نهاد دوغان، اعتقال عمر فاروق جرجرلي أوغلو، النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بأنه “وصمة عر”.

دوغان الذي كان مواليا للحكومة حتى وقت قريب وبدأ يمارس معارضة ناعمة في الآونة الأخيرة نشر فيديو يوثق لحظة اعتقال جرجرلي أوغلو قبل أيام من مبنى البرلمان الذي كن معتصا فيه، وعلق عليه قائلا: “وصمة عار أخرى للديمقراطية ترتكبها السلطات مرة ثانية عندما جاءت إلى منزل البرلماني وساقته إلى السجن دون السماح له بارتداء حذائه، بعد أن نقلته إلى مركز الأمن من مقر البرلمان دون السماح له بأداء صلاة الصبح”.

وانتقد دوغان، الذي يلفت الأنظار مؤخرا بمواقفه المعارضة للسلطة في تركيا، طريقة اعتقال جرجرلي أوغلو عبر تغريدة، قائلا: “انظروا إلى اللقطات. عار عليكم! وصمة عار أخرى للديمقراطية”.

وذكر دوغان أن ذنب جرجرلي أوغلو الوحيد هو قول الحق، كما أضاف وسم “لا يمكن حبس نائب برلماني” إلى منشوره وعلق قائلا: “ذنبه الوحيد هو قول الحق ومساندة الشعب”.

واستخدمت قوات الأمن في تركيا العنف مع عمر فاروق جرجرلي أوغلو عند اعتقاله، حيث نقل من منزله بشكل مهين إلى السجن مساء الجمعة دون أن يسمح له حتى بارتداء حذائه، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الإعلام الاجتماعي.

يشار إلى أن النائب السابق، اعتصم قبل أيام في البرلمان احتجاجا قرار إسقاط العضوية البرلمانية عنه، واعتقلته الشرطة لعدة ساعات قبل الإفراج عنه.

ودافع جرجلي أوغلو بشجاعة لسنوات عن ضحايا الاعتقال والفصل التعسفي من العمل عقب انقلاب عام 2016.