أنقرة (زمان التركية)ــ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه لا يمكن أن يكون للجزر اليونانية أي جرف قاري، مضيفًا أن اليونانيين “يواصلون أعمالهم الاستفزازية” و “يزيدون التوتر” في المنطقة على الرغم من “موقف أنقرة السلمي البناء”.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام خلال زيارته لجنوب شرق تركيا، أضاف أكار “يستخدمون لغة التهديد من أجل تحقيق بعض الأهداف. في كل مرة نؤكد أن هذه التحركات لا طائل من ورائها، لا يوجد تهديد له أي تأثير على بلدنا وشعبنا وقواتنا المسلحة. وبهذه الأساليب والإجراءات لن يتم تحقيق أي شيء”.

في الوقت نفسه، قال إنه “على الرغم من أفعالنا التي نقوم بها وفقًا للقانون الدولي، يواصل جيراننا اليونانيون تقويض القانون الدولي والمطالبة بأشياء ولديهم خطاب خارج القانون. يجب أن يفهموا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أي سبيل. ونحن نحثهم على التصرف وفقا للقانون الدولي “.

يأتي ذلك بينما اتهمت اليونان خفر السواحل التركي بارتكاب تجاوزات يوم الجمعة الماضي، من بينها التحرش بزورق يوناني ومساعدة المهاجرين على دخول الأراضي اليونانية.

وزير الدفاع التركي أكد مرة أخرى بأن الجزر لا يمكن أن يكون لها جرف قاري، قائلا “نحن نعلم أن محكمة العدل الدولية قضت بأن الجزر ليس لها ولا يمكن أن يكون لها جرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة. يجب أن يعرفوا ويقبلوا هذه المبادئ. يجب أن يفهموا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى مرادهم بالخداع وبعض الأوهام. وقال “ربما سيجدون بعض المؤيدين .. لكن هذا غير قانوني.”

وهناك خلاف بين تركيا واليونان على تحديد الجرف القاري لكل منهما في شرق المتوسط الغني بالقروات النفطية، وتقول أنقرة إن الجرف القاري يجب أن يحتسب من اليابسة لا من خلال الجزر المترامية في البحر المتوسط.