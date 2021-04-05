أنقرة (زمان التركية) – أفاد أكاديميين وخبراء اقتصاد أن معدلات التضخم الحقيقية في تركيا خلال شهر مارس/ آذار المنصرم ارتفعت بنحو 3.36 في المئة على الصعيد الشهري وذلك على عكس ما أعلنته هيئة الإحصاء التركية التي أشارت إلى زيادة بنحو 1.08 في المئة.

وكشفت مجموعة دراسات التضخم (ENAGrup) إحصاءات التضخم لشهر مارس/ آذار الماضي، حيث كشفت الإحصاءات عن فارق كبير بين الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية وحسابات التضخم التي أجراها الأكاديميون وخبراء الاقتصاد.

المجموعة قالت إنه وفقا للتغييرات اليومية في الأسعار خلال الفترة بين 28 فبراير/ شباط والحادي و30 مارس/ آذار كان هناك زيادة في مؤشر الأسعار بنحو 3.36 في المئة. وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت أن الزيادة بلغت 1.08 في المئة.

وخلال الفترة بين سبتمبر/ أيلول من عام 2020 ومارس/ آذار من عام 2021 بلغت معدلات التضخم نحو 27.89 في المئة.

وكانت هيئة الإحصاء التركية قد أعلنت أن الفنادق والمطاعم سجلت أعلى تراجعا شهرا بنسبة بلغت سالب 1.86 في المئة وأن الاتصالات سجلت أعلى زيادة بنسبة بلغت 17.82 في المئة بالاستناد على معدلات التضخم الأساسي.

فيما أشارت مجموعة أبحاث التضخم إلى تسجيل الملح والفلفل والصلصة أعلى تراجعا شهريا بنسبة بلغت سالب 4.79 في المئة وأن الانترنت والهواتف سجلوا أعلى زيادة بنسبة بلغت 17.82 في المئة بالاستناد على معدلات التضخم وفقا لمجموعة سلع محددة.