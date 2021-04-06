أنقرة (زمان التركية) – نقل ثلاث معتقلين إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى أفيون، بعد تدهور حالتهم الصحية إثر إصابتهم بفيروس كورونا.

ووفق تقارير، تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سجن أفيون قاراهيسار، وعلم أن ثلاثة سجناء نقلوا للعناية المركزة وأن أحدهم في حالة خطيرة.

ومن بين الذين تدهورت حالتهم الصحية وأصبحت خطيرة المهندس علي أورهان، الذي نقل للعناية المركزة في 30 مارس الماضي.

وأورهان المعتقل منذ 52 شهرا، ثبت إصابته بالفيروس في 24 مارس، وبعدها تم نقله إلى مستشفى “بولفادين”، لتسوء حالته بعدها ويتم نقله لغرفة العناية المركزة في سجن أفيون قارهيسار.

ووفقا للأطباء فإنه رغم وضع أورهان على جهاز التنفس الصناعي، إلا أنه يواجه صعوبة بالغة في التنفس.

أورهان البالغ من العمر 56 عاما، اعتقل قبل 4 سنوات ونصف بتهمة الانتماء لحركة الخدمة. وفي 2016، تم الحكم عليه بالسجن 7 سنوات و6 أشهر.

وأشارت المحكمة إلى أن حكمها الصادر ضد أورهان، جاء بسبب إلحاق أولاده بمدارس تابعة لحركة الخدمة وإيداع أمواله في بنك آسيا واستخدامه تطبيق بيلوك.

وأورهان لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل دخوله إلى السجن، لكنه أصيب بالربو وكورونا بعد سجنه.

ومنذ منتصف مارس، كانت هناك زيادة بأكثر من 40 في المائة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.