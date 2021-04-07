أنقرة (زمان التركية)- رغم مرور أكثر من 100 يومًا على تعيين مليح بولو رئيسًا لجامعة البوسفور، بقرار رئاسي، إلا أن الاحتجاجات ضد هذا القرار لا تزال مستمرة.

وقع أكثر من 5000 خريج جامعي على عريضة تطالب بإقالة مليح بولو القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم من رئاسة جامعة البوسفور.

اجتمع ما يقرب من 5000 خريج من جامعة البوسفور -بوغازجي-، أمام مبنى إدارة الجامعة، وطالبوا بولو بتنفيذ مطالبهم وإعلان استقالته.

وأشار الخريجون الذين التقوا في حرم جامعة البوسفور إلى أن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس قاوموا مليح بولو لمدة مائة يوم وطلبوا منهم الاستجابة إلى هذا الاعتراض القوي من الجامعة والاستقالة على الفور.

وعرض الخريجون دعوتهم للاستقالة وقائمة التوقيعات أمام إدارة الجامعة.

وأكد الموقعون، الذين التقوا في جامعة البوسفور، أن أبناء الجامعة لديهم القدرة على التعبير عن أنفسهم بشكل سلمي وحل مشاكلهم بالوسائل الديمقراطية، مشيرين إلى أن الطلاب والأكاديميين والخريجين يمارسون حقهم الدستوري في الاحتجاج ضد تعيين رئيس جامعتهم.

وشهدت الأسابيع الماضي فعاليات احتجاجابة نظمها طلاب وأكاديميون في جامعة البسفور احتجاجا على تعيين رئيس للبسفور من خارج الجامعة، واعتبروا القرار الرئاسي بمثابة فرض وصاية على الجامعة.