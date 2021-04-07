كامبالا (زمان التركية)- وفر متطوعو حركة الخدمة التركية ماء الشرب النظيف لأكثر من 100 ألف موطن أفريقي في اوغندا منذ العام الماضي.

اكتسبت وكالة النيل للتنمية البشرية، التي أسسها متطوعو حركة الخدمة في أوغندا، تقدير المسؤولين في البلاد والجمهور منذ العام الماضي، من خلال أنشطتها الخاصة بالمساعدات والتنمية في جميع مناطق البلاد.

وفي إطار مشروع “المياه النظيفة للجميع” الذي أطلقته وكالة النيل، تم تقديم مياه نظيفة لأكثر من 100 ألف أفريقي منذ العام الماضي، وذلك بعد حفر 21 بئرا الأسبوع الماضي.

وقال مذيع التلفزيون الأوغندي الرسمي UBC إن وكالة النيل هي إحدى المنظمات غير الحكومية التي تقدم أكبر دعم لـ “مشروع المياه النظيفة للجميع 2030″، مشيرا إلى أنها قامت مؤخرًا بتقديم المياه الصحية لعشرات الآلاف من الناس من خلال الآبار التي شيدت في موكونو.

وخلال تعليق لعيسى كريررا، مدير وكالة النيل، لتلفزيون UBC، قال:”لا يوجد مشروع تطوير مستدام بدون مياه الشرب. وصول المياه النظيفة في لكل منزل هو أهم الحقوق الأساسية لهؤلاء الناس. تشمل أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 توفير المياه الصحية لكل منزل. لا يمكننا تحقيق هذا الهدف إلا من خلال حماية البيئة تمامًا. وقال “بصفتنا وكالة النيل، فإننا نساهم في مشاريع الحكومة الأوغندية للوصول إلى معايير الأمم المتحدة”.

يذكر أن الصحة والتعليم ومشاريع آبار المياه وتوزيع الضحايا والمواد الغذائية التي تقدمها وكالة النيل تظهر على نطاق واسع في وسائل الإعلام في البلاد.