ماردين (زمان التركية)ــ حظي الفنان التركي تاجيدين توبارلي الذي يرسم الباسيليسك والشهرمان على الزجاج في ماردين جنوب شرق البلاد، منذ 35 عاما، بشهرة كبيرة في أوروبا.

ويُعتقد أن طير الشهرمان عاش في الأناضول، بينما الباسيليسك كائن أسطوري خرافي.

أشتهر الفنان تاسيتين باكيتلي الذي نحت صورًا على الزجاج في سوق ريفاكلي بمنطقة أرتوكلو في ولاية ماردين في تركيا إلى الدول الأوروبية بفضل السياح القادمين إلى المدينة.

أشار الفنان باكتلي إلى أنه تعلم هذه المهنة من جده، وقال في بداية الأمر كنت أقوم بنقش الصور على الزجاج، والآن أقوم بنقشها على صينيَّة نُحاسية أو مِرْآة.

وأردف “أقوم بهذا الفن منذ 35 عاما. وأُشَبِّه الزجاج بالإنسان لأن الزجاج حساس و شفاف وهش كمثل الإنسان. يستغرق الأمر وقتا طويلا لنش البازيليسق والشهرمان. كانت صناعة النحاس هي وظيفتنا، لكن نقش البازيليسق والشهرمان حلمنا”.