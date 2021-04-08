أنقرة (زمان التركية) – كشف برلماني عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أن رئيس الشؤون الإدارية بالرئاسة يتلقى عائدات شهرية ضخمة.

وقال البرلماني المعارض دنيز يافوز يلماز، إن متين كيراتلي رئيس الشؤون الإدارية بالرئاسة يتلقى شهريًا ما يزيد 84 ألف ليرة.

وعبر تويتر نشر يلماز تغريدة أشار خلالها إلى إجمالي الرواتب التي يحصل عليها كيراتلي من الوظائف التي يشغلها في المؤسسات المختلفة.

وزعم النائب يافوز يلماز أن كيراتلي يحصل على راتب شهري بقيمة 22 ألف و906 ليرة من رئاسة الشؤون الإدارية بالرئاسة وراتب شهري بقيمة 24 ألف ليرة كعضو مجلس إدارة بورصة إسطنبول وراتب شهري بقيمة 37 ألف و796 ليرة كعضو لهيئة التعليم العالي.

ويعني هذا أن عائدات كيراتلي الشهرية تقدر بـ 84 ألف و702 ليرة.

هذا ولا تتضمن هذه العائدات وفق النائب تكاليف السيارات والرحلات والإقامة ونفقات التمثيل الرسمي والمساعدات الصحية للأسرة والعلاوات والإعفاء الضريبي.