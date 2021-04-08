روما (زمان التركية)ــ انتصر يوفنتوس الإيطالي على ضيفه نابولي، مساء الأربعاء بزوجين من الأهداف مقابل هدف.

المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي، المقامة على ملعب أليانز أحرز فيها كريستيانو رونالدو الهدف الأول ليوفنتوس، ولحق به زميله باولو ديبالا.

سجل هدف نابولي الوحيد لورينزو إنسيني من ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي موسم 2021

1 ـ كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس 25 هدفا.

2 ـ روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان 21 هدفا.

3 ـ لويس مورييل، مهاجم أتلانتا 18 هدفا.

4 ـ زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي ميلان 15 هدفا.

5ـ سيمون نوانكو، مهاجم كرتوني 15 هدفا.

6 ـ لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان 15 هدفا.

7 ـ لورينزو إنسيني، مهاجم نادي نابولي 15 هدفا.

المصدر: المصري اليوم